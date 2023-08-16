雅祥旗下藥品ES135、SM-1均在三期臨床階段，今日股價強漲逾7%。華碩共同創辦人徐世昌為雅祥單一最大股東，持股比例為22.16%，雅祥主要是專注在治療脊髓及週邊神經損傷，及改善睡眠障礙的助眠藥物研發。以脊髓損傷為主要開發適應症的新藥ES135、三合一複方助眠新藥SM-1皆在三期臨床階段。

智擎(4162)旗下新型抗癌藥物PEP07治療血液腫瘤的一期臨床試驗，首位病患接受投藥，今日買盤受到激勵，漲幅逼近8%。智擎PEP07人體臨床試驗採多國多中心方式，今年陸續取得澳洲TGA及台灣TFDA准許執行一期臨床試驗，並在兩地進行一期血液腫瘤人體臨床試驗。另外，PEP07可能的適應症還包括實體腫瘤，未來將依 PEP07的臨床試驗規劃，準備下一階段實體腫瘤的一期人體臨床試驗。

長聖(6712)今(16)日起實施庫藏股制，多頭按讚，股價開高走高，晨盤漲幅在4%以上。長聖董事會決議實施庫藏股買回自家股票2000張，買回區間價格訂在166元至236元間，預計自112年8月16日~10月15日止實施庫藏股。