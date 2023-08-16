「山道猴子的一生」吸引百萬人觀賞，雷丘律師看完則點出其中的法律問題，故事提到山道猴子借錢給女友改車，兩人分手後對方不還錢，他很不滿但也找不到辦法討錢。這其實牽涉到許多法律問題，契約雖不一定要白紙黑字，但必須有證據證明雙方合意，而匯款紀錄是履約的過程，不能用來反推證明「借貸」的合意存在，而山道猴子若要告前任詐欺，成功的機率也是極低。

臉書粉專「雷丘律師就決定是你了」發文分享，「山道猴子的一生」的影片超夯他跟風看完影片居然看到法律問題。故事中提到，山道猴子和女友交往後，借錢給對方改車，兩人分手後這筆錢不了了之，山道猴子想討回這筆錢卻苦無辦法。

雷丘律師表示，首先要分清楚，契約是否有效成立和契約的履行是兩回事，契約是否有效成立要看雙方是否合意。大部分的契約不需要白紙黑字，但是白紙黑字絕對是合意最好的證明，因此沒有白紙黑字的「借據」，至少要有別的「證據」來證明合意存在，比如對話紀錄，不然真的很難告。

雷邱律師指出，匯款紀錄是履約的過程，不能用來反推證明「借貸」的合意一定存在。舉例來說，匯款可以有100個理由，給付貨款和贈與都有可能匯款。

雷邱律師也說，如果被認為是贈與，基本上送了就送了，是要不回來的，但是某些例外的贈與則有機會要回來，比如附負擔的贈與、訂定婚約的贈與等等。而這也是收款的那一方最常用的抗辯「他自己說要給我的啊！（贈與）」。

雷邱律師表示，除了民事問題，很多人好奇能否告詐欺。詐欺是刑事問題，基本上騙感情要告詐欺是難上加難，騙錢可能還有一點機會，但如果被認定是民事上合法的贈與又怎麼可能同時被認定是詐欺，大家還是不要一直給警察找麻煩了。