副總統賴清德日前接受外媒《彭博》專訪，首度「沒有獨立路徑」回應，更強調台灣在憲法的國名是中華民國，他將延續蔡英文總統以中華民國（台灣）稱呼，不另更改國名，遭國民黨批評是「台獨借殼上市」。對此，賴競辦發言人趙怡翔16日反批國民黨違反多數人對國家的基本認知，強調中華民國、台灣兩個用詞具連貫性，更反映一定層面的跨黨派共識。

國民黨發言人林家興批評，賴清德屢屢改口，欲淡化「台獨金孫」、「麻煩製造者」形象，但賴的最新說法「台灣名為中華民國」，本質仍是「台獨借殼上市」，越描越黑，反加深國際社會疑慮，「到底賴清德承不承認憲法與其楬櫫的國號與國家定位？想要制憲的賴清德，算不算是意圖改變現狀的麻煩製造者？」

對此，趙怡翔上午在民進黨記者會中指出，過去有許多國民黨民代質疑，民進黨不該使用中華民國台灣，因為兩者不同，不該放在一起，但國民黨相關論述顯然違反台灣多數人對國家認知的基本共識，也反映出對手陣營的前後矛盾。

趙怡翔舉例，跟國民黨合作密切的民進黨主席柯文哲曾經公開提到，中華民國、中華民國台灣、台灣三個名詞，在不同場合有不同使用方式，重點是大家知道是怎麼一回事就好，曾參與國民黨的徵召過程、且未來不排除獨立參選的鴻海創辦人郭台銘，也曾在參選聲明中使用中華民國台灣。

他強調，上述兩個案例，代表中華民國與台灣這兩個用詞的連貫性和連通性，也反映一定層面的跨黨派共識。