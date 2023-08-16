卡努颱風重創仁愛鄉導致自來水管遭沖毀、電力電訊中斷，經連日搶修，南投縣16日宣布，仁愛鄉最後3處的簡易自來水搶修工作，包括電力、電信、自來水及簡易自來水等維生管線，均已在昨天搶修完成，災民安置收容所也只剩南豐天主堂的6位南豐村民，預計18日可返家。
雖然主要道路跟水電、電信都已經搶通，但考量夜間行駛道路安全，主要道路仍維持夜間管制或封閉，包括台14線72.8K-79.2K夜間20時起至翌日6時實施夜間交通管制、84K~93K部分單線雙向通車、投83線18時至隔日7時封閉、投89線18時至隔日7時封閉、投85線18時至隔日6時封閉；另埔里守城橋因斷裂仍無法通行，武界新橋則因橋面凹陷仍持續封橋。
縣府表示，感謝今日國軍將出動軍力602人、63車次分別前往16個村落協助進行災後土石清運、災情偵蒐、環境消毒及復原工作；新竹縣、臺中市、雲林縣仍持續出動22人、挖土機18台、山貓8台及14台卡車支援災區搶修工作。
縣府統計，此次仁愛鄉受災建物戶數最新統計數據為165戶，縣府正在研擬安遷救助金及房屋租金補貼等相關執行方案，也已整理清掃出5戶埔里北梅社區平價住宅可提供給受災戶安置入住，目前已有一戶7人提出申請，相關家具配備等生活需求縣府也會主動協助。
至於家戶環境清消部分，縣府環保局今(16)日會同仁愛鄉公所執行大同村消毒工作，亦動用挖土機與洗街車於南豐村進行垃圾清運，並協助軍方環境消毒有仁愛鄉親愛村、力行村、精英村與發祥村。
縣府今日災害應變中心仍維持二級開設，由消防局、建設處、工務處、農業處、社勞處、環保局、原民局、後備司令部進駐；縣府表示，仍持續追蹤落實各項災民救助方案，全力向中央爭取補助，包括：土石流比照莫拉克風災受災戶救助、經濟部淹水救助補助、衛生福利部及勞動部以工代賑臨時就業等申請進度。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。