災害應變中心仍維持二級開設縣長許淑華仍天天到災區了解災民重建需求，並適時向中央爭取協助。南投縣政府提供

仁愛鄉多處村落房屋遭土石流入侵，需要機具與人員進駐協助清運土石。南投縣政府提供

卡努颱風重創仁愛鄉導致自來水管遭沖毀、電力電訊中斷，經連日搶修，南投縣16日宣布，仁愛鄉最後3處的簡易自來水搶修工作，包括電力、電信、自來水及簡易自來水等維生管線，均已在昨天搶修完成，災民安置收容所也只剩南豐天主堂的6位南豐村民，預計18日可返家。

雖然主要道路跟水電、電信都已經搶通，但考量夜間行駛道路安全，主要道路仍維持夜間管制或封閉，包括台14線72.8K-79.2K夜間20時起至翌日6時實施夜間交通管制、84K~93K部分單線雙向通車、投83線18時至隔日7時封閉、投89線18時至隔日7時封閉、投85線18時至隔日6時封閉；另埔里守城橋因斷裂仍無法通行，武界新橋則因橋面凹陷仍持續封橋。

縣府表示，感謝今日國軍將出動軍力602人、63車次分別前往16個村落協助進行災後土石清運、災情偵蒐、環境消毒及復原工作；新竹縣、臺中市、雲林縣仍持續出動22人、挖土機18台、山貓8台及14台卡車支援災區搶修工作。

縣府統計，此次仁愛鄉受災建物戶數最新統計數據為165戶，縣府正在研擬安遷救助金及房屋租金補貼等相關執行方案，也已整理清掃出5戶埔里北梅社區平價住宅可提供給受災戶安置入住，目前已有一戶7人提出申請，相關家具配備等生活需求縣府也會主動協助。

至於家戶環境清消部分，縣府環保局今(16)日會同仁愛鄉公所執行大同村消毒工作，亦動用挖土機與洗街車於南豐村進行垃圾清運，並協助軍方環境消毒有仁愛鄉親愛村、力行村、精英村與發祥村。

縣府今日災害應變中心仍維持二級開設，由消防局、建設處、工務處、農業處、社勞處、環保局、原民局、後備司令部進駐；縣府表示，仍持續追蹤落實各項災民救助方案，全力向中央爭取補助，包括：土石流比照莫拉克風災受災戶救助、經濟部淹水救助補助、衛生福利部及勞動部以工代賑臨時就業等申請進度。