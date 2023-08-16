該家全球第三大啤酒製造商說，預計今年的本業營業利益增長率在4%至7%之間，將高於先前財測的-2%至5%區間。
該公司在聲明中說，有鑑於上半年穩健的業務和業績表現，以及對下半年的預測，因此該公司提高了2023年全年的獲利預期。
總部位於哥本哈根市(Copenhagen)的嘉士伯，公布上半年(1~6月)期間本業銷售量為年增0.8%，本業銷售金額為增加11%；上半年的營業利益為年增5.2%。
在嘉士伯公布財報之前，公司股價收盤上漲1.90。
丹麥啤酒商嘉士伯(Carlsberg)周二公布財報，稱上半年「取得穩健的業績表現」，並且上調了全年獲利指引。
該家全球第三大啤酒製造商說，預計今年的本業營業利益增長率在4%至7%之間，將高於先前財測的-2%至5%區間。
該公司在聲明中說，有鑑於上半年穩健的業務和業績表現，以及對下半年的預測，因此該公司提高了2023年全年的獲利預期。
總部位於哥本哈根市(Copenhagen)的嘉士伯，公布上半年(1~6月)期間本業銷售量為年增0.8%，本業銷售金額為增加11%；上半年的營業利益為年增5.2%。
在嘉士伯公布財報之前，公司股價收盤上漲1.90。
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