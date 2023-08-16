根據日經新聞報導，截至8月4日為止，東證主要(Prime)市場已有621家掛牌企業公布上一季財報，整體獲利成長率達20%，淨利率達8.2%，大幅高於去年同期的4.8%，同時超越2021年疫後復甦同期、全體企業淨利率繳出7.6%的歷史佳績。

東證企業獲利已連續兩季成長，其中，上一季製造業和非製造業的成長幅度較大，分別成長20%及19%(日經新聞，8/4)。企業獲利推升的主要原因，包括日圓貶值刺激「日本製造」產品的銷售買氣；消費穩健復甦，推動企業更有信心提高售價，以及供應鏈生產秩序恢復等，都讓日本企業在國際混沌不明的景氣中展現逆風高飛姿態。

許多大型企業的表現又優於整體市場，扮演領銜復甦的要角。以豐田為例，受惠終端需求強勁，與庫存去化支撐汽車價格，上一季淨利成長至1.3兆日圓，創歷史新高。

同為汽車大廠的日產，上一季獲利也繳出成長98%的佳績，因此將今年獲利目標從5,200億日圓調高至5,500億日圓。而日本最大、全球第二大重工設備製造商-小松製作所，由於產品售價調漲及北美需求擴張，上一季獲利較去年同期成長13%，擊敗市場預期。

基本面方面，日本1日公布6月失業率下滑至2.5%，新增就業人數31萬人，連續四個月成長，勞動市場持續強勁。此外，6月日本零售銷售年增5.9%，高於5月增幅，消費動能主要來自汽車、生活用品項目成長，反映就業動能改善，推動內需消費穩健擴張。

日前日本央行宣布調整收益率曲線控制(YCC)政策，其後央行加大購債力道；同時，日本央行上修今年消費者物價指數(CPI)預估成長率至2.5%，但下修明年成長率至1.9%，整體對通膨展望偏向保守。

日本央行副行長內田真一指出，日本調整YCC政策，並不代表退出超低利率的寬鬆政策，反而是加大大規模刺激的可持續性。由於央行官員保持鴿派立場，短線日圓匯率持穩表現。

元大投信表示，近期日本經濟持續復甦，較鄰近亞洲國家的經濟表現穩定，加上相對寬鬆的貨幣政策支撐，皆有利日股延續高檔格局。現階段看好日本經濟成長動能，「元大日本龍頭企業基金」以日本競爭力優異的「精密工業、先進科技、尖端醫療」3大領域為主要配置，讓投資人簡單就能參與日股最核心的成長力。