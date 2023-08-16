過去民眾欲進行無卡提款，須在提款前登入銀行App設定提款金額，接著完成「預約無卡提款」後取得一次性提款序號，並在ATM輸入金融機構代號、提款序號、金額及無卡提款密碼，才可完成無卡提款。現在透過「QR Code跨行無卡提款」，就能省下繁瑣步驟。

臺企銀說明，只要簡單3步驟就能輕鬆完成提款，先在臺企銀行動銀行App預約無卡提款，後至中信銀ATM「無卡交易」選擇「臺企銀QR Code無卡提款」，並持臺企銀行動銀行App掃描ATM畫面產生的QR Code，最後再輸入無卡提款密碼，即可提領現金。

臺企銀說明，此次攜手中信銀合作「QR Code跨行無卡提款」，主要考量中信銀國內ATM機台數量眾多、且在7-ELEVEN多有據點，客戶可就近至超商ATM操作，方便提款作業。而搭配使用臺企銀Hokii數位存款帳戶提款，可享每月12次跨行提款免手續費優惠。