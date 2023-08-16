蔡姓男子和女友妹妹許姓女子誘騙剛墮胎的學妹「修行」消災解厄，3人大玩3P還錄下性愛影片，誘騙性侵被害人，最高法院駁回上訴，依共同犯強制性交罪將蔡男判刑9年2月，許女判刑7年10月定讞。

2020年2月24日，家住屏東的被害女子向學姊許女吐露，近日因墮胎而心情不佳，且擔憂嬰靈纏身，許女竟謊稱她姊姊的男友、蔡男，專精命理、通靈，有能力為其消災解厄，而蔡透過許得悉此事後，即透過許邀約被害人到許女的住處。

被害人前來後，蔡男就假裝神明附身，先以毛筆沾紅色液體往她畫符，並燃燒符咒，且佯稱她如不配合會有人死掉，她因剛墮胎意志較為薄弱，對此嬰靈鬼神之說深懼不疑；蔡及許還騙稱，「要像夫妻一樣發生性行為，嬰靈才會相信蔡是其父親，才有辦法將嬰靈收伏」

蔡男因此性侵被害人1次，後來他又騙稱汽車旅館陰氣較重，可以讓她看到已墮胎的孩子為由，要求她到摩鐵加以性侵並用手機錄下2人之性交過程；隔天，蔡男及許女又恐嚇脅迫她，3人進行3P性愛，後來她返家告知男友，向警方報案，檢方將蔡及許起訴。

高雄地方法院一審依蔡男手機中查扣到的7段性愛影片及相關證據，依強制性交罪等罪將蔡、許各判刑10年和8年6月，高雄高分院二審斥責2人惡性重大，實應嚴懲，但考量雙方已和解，改判蔡男、許女9年2月及7年10月徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。

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