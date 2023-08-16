4年前謝姓及魏姓男子因蔡姓友人與黃姓男子有債務糾紛，他們竟共同拳擊腳踢黃男外，更對黃持打火機燒體毛，強塞香蕉造成尿失禁，終致其滑倒身亡，謝男被依傷害致死罪判刑7年2月定讞後，遭追加起訴的魏男也被最高法院判刑7年3月確定。

謝、魏與蔡男（通緝中）在2019年4月24日凌晨於台北市萬華區某清茶館遇到黃男，蔡因和黃有債務糾紛，竟將黃男押走拘禁，期間並毆打凌虐造成尿失禁，還逼黃舔尿羞辱。

黃因行動及意識能力大為減損而倒臥地板，且其所在之地板有尿液、水及散落之香蕉果肉而濕滑，蔡又對黃命令「5分鐘內穿好衣服就送你去醫院」，黃從地板掙扎爬起，起身時足部踏及地板濕滑處而滑倒，引發神經性休克死亡。

台北地方法院一審將魏依傷害致死罪判刑9年6月，台灣高等法院二審考量魏犯罪手段殘忍，但在二審審理時坦承犯行並與死者家屬達成和解賠償損害，對方同意從輕量刑，改判處有期徒刑7年3月，魏提上訴後，最高法院駁回定讞。