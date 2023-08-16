時序入秋，將進入輪狀病毒好發季節，新北市長侯友宜今宣布即起擴大補助高風險族群，凡設籍新北寄養家庭、20歲以下小爸媽、身心障礙者的子女及早產兒（體重小於1500公克）、藥癮寶寶等對象，於出生滿6至24周，攜兒童健康手冊、健保卡及相關證明，可至衛生所免費接種口服疫苗。整個療程2劑約4000元，預計新增1500名嬰幼兒受惠。

新北為照顧嬰幼兒免於輪狀病毒感染，自2019年起逐步補助低收、中低收入戶、罕見疾病、重大傷病及原住民嬰幼兒。為提高嬰幼兒免疫力，衛生局局長陳潤秋指出，輪狀病毒感染常造成5歲以下嬰幼兒嘔吐、腸道炎及嚴重腹瀉，最有效預防方法是口服輪狀病毒疫苗，但中央尚未納入公費常規提供；不論二劑型或三劑型疫苗，若完整接種，每名嬰幼兒平均費用約4000到6000元。對社會經濟相對弱勢家庭是一筆負擔，自即日起擴大補助弱勢家庭嬰幼兒，減輕家長育兒負擔。

陳潤秋表示，輪狀病毒主要傳染途徑為食物及飲水污染，以及體液傳染，嬰幼兒感染後會嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水，嚴重者病程長達10天，常須住院治療，口服輪狀病毒疫苗是預防感染最有效的方式，接種疫苗後，可減少嬰幼兒罹患疾病嚴重度及住院的可能，降低父母親在照顧上的辛苦及減輕家庭費用支出。

疾管科科長王美華提醒，預防輪狀病毒除口服疫苗外，嬰幼兒及家庭成員應勤洗手，尤其外出返家，應先洗手再接觸嬰幼兒，家中玩具及生活用品，應定時清潔及消毒，養成良好衛生習慣，幫助嬰幼兒遠離病毒感染的威脅。