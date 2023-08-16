行政院長陳建仁日前表示，自打詐綱領1.5版實施以來已具「初步成果」，並稱今年1月至7月查扣犯罪不法所得較去年同期成長近5倍，顯示落實犯罪不法所得查扣及罪贓返還已「初具成效」。民眾黨立法委員陳琬惠今召開記者會，拿出數據反批陳建仁別再騙人，「陳建仁不道歉就算了，還繼續大內宣，厚顏無恥的程度令人憤怒！」

陳琬惠質疑，今年5月底打詐辦公室揭牌成立，6月行政院核定打詐綱領1.5版，結果6月的詐騙案竟然是13年來第三高、7月的詐騙案也是13年來次高；而13年來，單月詐騙案最高就是在5月，詐騙案從「13年來最高」下降至6月的「13年來第三高」再上升至7月的「13年來次高」，到底是算什麼「初步成果」？陳建仁這樣說實在太可笑。

陳建仁稱今年1月至7月查扣犯罪不法所得較去年同期成長近5倍，陳琬惠強調，追回詐騙犯罪不法所當理所應當，但更重要的是，要從源頭管理避免詐騙案發生。

陳琬惠拿出資料指出，今年1月到7月有1萬9941件詐騙案，跟去年同期1萬6023件相比不減反增；同樣，今年1月到7月詐騙案財損高達43億7千萬，比起去年同期38億2千萬也是上升，顯示打詐效果不過。去年7月，打詐綱領1.0版就已經實施，請問「初具成效」在哪裡？陳建仁不道歉就算了，還繼續大內宣，厚顏無恥的程度令人憤怒！

陳琬惠表示，打詐就是前面的阻詐最重要，打詐綱領1.5版實施以來，各部會消極擺爛的問題仍層出不窮，包含金管會對銀行行員勾結詐騙集團案處理怠惰、NCC對電信業者監理不力、數發部未稽查第三方支付業者等，陳建仁是不知道，還是裝作沒看到？數發部、金管會、NCC應該負起前端堵詐的責任。

陳琬惠呼籲，當國人飽受詐騙所苦，陳建仁不要麻木不仁，對於大內宣的數字，應該好好說清楚，身為行政院長，應該扛起督導各部會的責任，別再用經不起檢驗的說詞欺騙社會大眾，不是靠耍嘴皮子就能打詐！