中國大陸駐英國使館公眾號16日消息，該使館發言人指英方操弄BNO問題發布「答記者問」稱，英方操弄BNO問題，受蠱惑港人抵英後生計窘迫，備受歧視。

有記者提問：英內政部當地時間8月14日宣布，將為通過BNO簽證路徑申請來英港人推出優先簽證服務。請問中國大使館對此有何評論？

使館發言人回應：中方一貫堅決反對英方操弄BNO問題，干涉香港事務和中國內政。

事實已充分證明，英方所作所為根本不是為了所謂的「保護，港人，而是「圖謀抹黑和禍亂」香港，這絕不可能得逞。一些「受蠱惑」的港人背井離鄉，抵達英國後生計窘迫，備受歧視，此類事例比比皆是，

敦促英方認清現實和大勢，停止偽善表演，停止誤導港人，停止干涉中國內政。

使館發言人分析，所謂BNO護照，英文全稱為British National（Overseas）Passport，即英國國民（海外）護照。其法律地位來源於1984年簽訂的《中英聯合聲明》的附件，主要內容是：

「根據《中華人民共和國國籍法》，所有香港中國同胞，不論其是否持有「英國屬土公民護照」，都是中國公民。

考慮到香港的歷史背景和現實情況，中華人民共和國政府主管部門自1997年7月1日起，允許原被稱為「英國屬土公民」的香港中國公民使用由聯合王國政府簽發的旅行證件去其他國家和地區旅行。

上述中國公民在香港特別行政區和中華人民共和國其他地區不得因其持有上述英國旅行證件而享受英國的領事保護的權利。」

使館發言人強調，這一聲明的核心是，考慮到香港的特殊歷史背景和現實情況，為了實現主權的平穩交接而實施過渡性政策，對英國政府作出一定的讓步，讓港人可以繼續使用英國政府簽發的護照，這也確保英國能夠在香港繼續擁有著一定的影響力。

但自香港2019年發生由西方勢力背後支持的「亂港風波」後，英國政府宣布，自2021年1月31日起英國國民（海外）護照（BNO護照）新規生效，持證者可以申請簽證進入英國，5年後申請永居身分，此舉違背了中英互換的備忘錄。

使館發言人表示，根據英國內政部調查結果顯示，一些香港BNO持有者均認為移民成本相當高昂。按消息人士說法，許多香港專業人才在英國只能暫時從事低技能工作。而且在大多數情況下，香港BNO持有者都無法享受英國社會福利。彭博社日前採訪了一些持BNO護照移民英國的香港人，幾乎所有的受訪者都變賣了在香港的所有財產，帶著50萬到500萬港元不等的資金抵達英國。不過在英國的生活並不如他們之前想像得那般美好。

使館發言人引述移民港人劉姓夫婦表示，許多香港人在英國從事不熟悉的工作，即使有經驗和資格，薪水往往也很低，收入大不如前。移英港人陳女士夫妻以400萬港元的價格出售了他們在香港的房產後移民倫敦，她的丈夫史蒂芬努力保住了他的IT工作，但薪水直接被砍掉一半。

與此同時，英國物價飛漲，通膨率居高不下，讓不少持所謂BNO護照的移英港人的生活雪上加霜。

使館發言人稱，網民Alina Marsden曾在境外社交媒體臉書上表示，英國物價不斷走高，工資卻毫無上漲，英國政府如今又想「從中產開刀」，她直言今後的生活會更加艱難。另一名移英港人也表示，自己的電費基本價格上漲了80.9％，看到新帳單後「苦不堪言」。

還有人抱怨道：「英國的電費、天然氣都上漲了50％，太瘋狂了！今後湯都不敢多煲了。」更有人直言後悔移民英國，稱一頓飯就要花費200港元以上，「當初不知道為何要過來。」

香港新聞網此前也報導稱，有自稱曾是香港中環OL（白領麗人）的「黃絲」移民英國後，只能去工廠做兼職摺紙箱；英國《天空新聞》（sky news）去年12月也曾採訪過一些流落英國街頭的香港人，還有「亂港分子」對著鏡頭賣慘，「英國政府背叛了我們」「我滿懷希望來到這裡，以為可以重新開始。（現在）我失去了希望。每天我都在想，『今天要去哪裡睡？』『明天又要流落到哪裡？』」