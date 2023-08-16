彰化監獄2016年開設烘焙技能訓練班，一開始只是為了讓受刑人學習技能，讓受刑人也能吃到月餅，沒想到大受好評，隔年開始製作提供民眾訂購。（吳建輝攝）

熱呼呼剛出爐的「鐵窗牌」蛋黃酥。（吳建輝攝）

烘焙班的「同學」用心捏出每顆蛋黃酥，也捏出對未來的想像。（吳建輝攝）

每年中秋節必定掀起蛋黃酥之亂的彰化蛋黃酥名店「不二坊」今開搶，許多民眾抱怨電話打不進去，不過其實彰化還有另外一個神祕「鐵窗牌」蛋黃酥，來自彰化監獄儒林工坊，曾創下8萬顆1天售罄紀錄，獄方表示，今年加碼到9萬顆，預計28日開放訂購，數量有限賣完為止。

彰化監獄2016年開設烘焙技能訓練班，一開始只是為了讓受刑人學習技能，讓受刑人也能吃到月餅，沒想到大受好評，隔年開始製作提供民眾訂購，不過不像彰化蛋黃酥名店「不二坊」那樣能排隊搶購，只有「內行的」饕客知道要打電話搶訂，晚來可是搶不到。

烘焙班的「同學」表示，感謝各級長官創造好的環境與師資給予指導，讓他們可以在製作蛋黃酥的過程中，找到自己不一樣的成就，也謝謝社會大眾的支持搶購，未來也會帶著這份成就回歸社會，善盡自己的家庭責任。

彰化監獄副典獄長吳瑞寶表示，鐵窗牌的月餅不以營利為目的，在有限的人力與場地限制下，每天最多製作5000顆，今年受到疫情及原物料調漲影響，其中以蛋黃漲幅最高，因此從去年每顆38元微漲到現在每顆42元，早在5月就有民眾在打電話詢問。

吳瑞寶說，彰化監獄收容2100餘名的收容人，正規錄取烘培班僅有9個，表現良好是基本門檻，還要通過技能班審核，包括品德教育及評分核可的收容人，才能在進到烘焙班，且進到烘焙班的學員都不具備烘焙基礎，不過在糕點師傅的指導下，一個比一個還要厲害。

吳瑞寶強調，販售月餅不是以營利為目的，是希望透過教導受刑人能學會實用的謀生技能，將來能憑藉一技之長，可以自力更生，而消費者的購買，就是對受刑人的肯定， 今年將在8月28日上午8點開放預購，呼籲想嚐鮮的朋友要搶要快。