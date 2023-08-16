周二輝達收漲0.43%，報439.40美元，盤中爆量大漲逾3%。

投資人看好AI潛力與AI技術所需之零組件的需求，科技股今年漲勢凌厲，其中又以全球身價最高的半導體公司輝達最受關注。

才到中午時分，輝達股票成交額就已經突破220億美元，超過特斯拉當時的成交額（140億美元）。該電動車產業巨頭通常是華爾街交易最熱絡的個股。

Triple D Trading操盤手Dennis Dick在談到市場預期時表示，輝達已經讓市場大為驚豔，這是底線，現在門檻非常高，而投資人似乎正在將門檻推得更高。

美國最新發布的零售銷售數據意外強勁，令投資人擔憂聯準會利率可能居高不下，周二美股主要指數全面大跌。輝達再獲投銀青睞，股價逆勢收漲，為科技股帶來些許支撐，也是費城半導體指數唯3檔終場收高的成分股之一。

標普科技股指數收跌0.91%，在11大類股中相對抗跌。

瑞銀（UBS）分析師Timothy Arcuri在其研究報告中表示，隨著一股巨大的資金浪潮和新的資金工具正在追逐新的AI軟體和專業雲端基礎設施模型，輝達確實正扮演著「造王者」（kingmaker）的角色。

Arcuri將輝達目標價從475美元調升至540美元。

富國銀行將輝達目標價從450美元調升至500美元，其分析師 Aaron Rakers在研究報告中表示，在AI驅動數據中心轉型之際，我們認為很難去賭輝達無法佔有成為主要受益者的領先優勢。

此前，摩根士丹利在周一出具的報告中指出，基於企業支出將大量轉向AI，以及晶片極度供需失衡的狀況應該會持續到接下來好幾季，因此輝達仍是該投資團隊的「首選」。大摩看好未來幾季輝達的數據中心事業營收上看150億美元。

大摩在報告中表示，受到供應限制影響，輝達近來股價拉回修正，但該投銀仍然看好輝達上季業績表現優於市場預期，且可望上修財測。大摩分析師亦相信輝達未來三至四季的表現仍將保持強勁，稱近來股價拉回是逢低買進的好時機，因此給予輝達股票「加碼」評級和500美元目標價。

周一輝達大漲7.09%，收在437.53美元。

輝達將於美國時間8月23日公布季報。

輝達在5月底公布的第一財季（截至4月30日）營收獲利表現均優於市場預期，更讓投資人驚豔的是該公司提出的第二財季（截至7月底）營收預測比分析師預期高出逾50%，以及該公司宣布將提高AI晶片供應以滿足持續飆升的需求。受此激勵，輝達當日盤後股價飆升約25%。

根據Refinitiv調查，受訪分析師平均預估輝達第二財季營收年增 66%，達到111.3億美元，而輝達5月提出的第二財季營收預測為110億美元加減2%。