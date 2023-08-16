台灣虎航前10大股東。（翻攝證交所公開資訊觀測站）

國內第一家以創櫃版轉上市的台灣虎航15日以42.6元掛牌，終場上漲4%，但只有一天蜜月行情，今（16日）早盤一度殺跌停，隨後買盤進場，跌幅縮小到5.3%，暫報42.1元。台灣虎航董事長陳漢銘看好營運表現可一路好到明年農曆年，年僅44歲的陳漢銘可大有來頭，父親陳忠源是小英基金會董事，攤開前10大股東，除了第一大股東華航持股78.41％外，赫見唯一個人股東前國策顧問、民進黨現任中常委黃承國，持股1219張，約0.3％。

受惠疫後報復性旅遊潮，台灣虎航6月營收首度突破10億元大關，提前超越疫情之前水準，7月營收更達到12億元新高，上半年EPS為1.87元。

中國時報報導，陳漢銘表示，到明年農曆年前，整體旅運需求不會有問題，但隨著大陸放寬出國限制，票價將恢復常態，不會像現在這麼甜。他認為雖日韓旅遊很旺，但國人去日韓比率再成長有限，要開拓日韓來台客群，希望透過現有的日韓獨飛航點，帶來更多的日韓客人。

工商時報報導，事實上，年僅44歲的陳漢銘非老華航出身，2020年接任虎航董座遭外界質疑為政治酬庸，因其父親陳忠源是小英基金會董事、春福建設前董事長，不過當時華航發新聞稿，說明陳漢銘擔任華航董事三年多，對集團運作及航空公司治理具相當程度熟稔。

華航指出，陳漢銘自2016年7月起擔任華航董事，2019年11月開始則以華航法人代表身份，擔任台灣虎航董事；陳漢銘任職華航集團董事職務多年，期間積極推動各項革新業務，並參與重大決策，對集團運作及航空公司治理具相當程度熟稔。加上其擁有英國伯明罕城市大學企業管理碩士學位，過去實務上亦累積豐富之企業經營管理經驗。

信傳媒報導，不僅陳漢銘的背景引發討論，他的父親陳忠源還是蔡總統父親蔡潔生的好友，算是蔡總統的長輩。陳漢銘雖出身營建業，但政商人脈豐厚，目前除了擔任小英基金會董事外，他也是元大金控及元大銀行的董事，與元大馬家交情不錯。

回頭檢視虎航前十大股東名單中，據證交所公開資訊觀測站112年4月3日資料顯示，上市前，第一大股東為華航持股78.41％、約31萬張；第二大股東華信航空持股3.86%、約1.5萬張；第三大股東國泰人壽持股1.9%、約7599張，其餘持股均未超過1％。

值得一提的是，虎航十大股東中，唯一個人股東是前國策顧問、民進黨現任中常委黃承國，持股1219張，約0.3％，而去年4月26日公開資訊觀測站顯示，黃承國持有2281張（0.57%），約1年的時間賣掉1062張。