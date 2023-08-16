不少餐廳的廁所是設置在店外面，知名作家「魚漿夫婦」日前表示，每次去到這種店，當服務生很客氣讓他去外面上廁所時，都會有一股被信任的感覺，而生出「我一定會回去付錢的想法」，感嘆人跟人的信任很奇妙，引起網友熱議，同時有餐廳同業吐露真相，「沒事，你出去吧，我們有監視器」。

經常分享日本大小事的魚漿夫婦日前在臉書轉貼一篇文章，一名日本男網友提到，有時候去餐廳用餐時會遇到「洗手間在店外，靠近樓梯旁邊」的情況，因此去上廁所時，心裡總會默念「我一定會回來的……！請相信我」，且深信不疑。

而此事也引起魚漿夫婦共鳴，直呼「人跟人的信任真的很奇妙呢！」每次遇到這種店，服務人員很客氣的讓他去外面上洗手間時，都會懷疑自己有那麼值得信任嗎？但就是因為這份信任，而告訴自己一定會回去付錢，接著回去付帳就會有滿滿的成就感，感嘆「每次這個時候就覺得社會還是很美好的。」

貼文PO出後，網友們也分享分享自身的經驗，「就跟忘記帶錢去吃飯，老闆娘還願意讓你去附近超商領錢一樣」、「好幾次去便當店忘記帶錢，老闆也是要我下次再付啊，下次付錢時他還一臉沒印象的表情」、「之前有次搭火車要出站發現卡片錢不夠，站員就說我可以去旁邊7-11儲完再回來補刷，去儲完回來刷竟然被稱讚沒有逃票」。不過有網友指出，現在訂位都要留手機，不怕客人跑掉，還有餐廳粉專留言，「沒事，你出去吧，我們有監視器呢」。