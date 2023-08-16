藍白齊轟民進黨政府綠能發電，變成「綠營發財」，民眾黨主席柯文哲也批，再生能源發展牛步，讓「綠能蟑螂」風光無限。行政院副院長鄭文燦今（16）日對此表示，發展綠能是台灣必須要走的路，把綠能極大化，更是台灣接軌國際、減少碳排必要的方式。

鄭文燦說，綠能發展的過程、產業的規範，有清楚的法律規定，任何人任何公司只要踩了紅線，就必須接受法律的制裁，但是請大家不要把綠能汙名化，用這樣的態度來討論綠能是不好的，綠能仍然是我們能源組合裡面，非常重要的部分。

鄭文燦表示，任何一個能源公司，不管他的股東組成是什麼樣的背景，只要他是合法的，我們都會給予支持，只要是有涉及不法的行為，一樣都會接受制裁。

另新竹市長高虹安被依貪汙罪起訴，在野黨認為是在轉移雲豹能源金流案的焦點。鄭文燦表示，高虹安市長的個案，是司法事件，我們都給予尊重，司法的進度、司法的結果，我們沒辦法事先預知，這樣政治語言的連結，是非常不好的。