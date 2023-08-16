據大陸農業農村部網站消息指出，受近期強降雨影響，大陸華北、黃淮、東北等局部地區發生嚴重洪澇，農業生產受到嚴重影響，15日印發《關於抓好洪澇災後恢復生產奪取全年糧食和農業豐收的通知》，要求各地採取超常規舉措，落細落實農業災後生產恢復、穩定糧食和重要農產品生產10項措施，堅決打贏抗災奪糧食和農業豐收這場硬仗。

該《通知》提出，各地圍繞災後生產恢復、穩定糧食和重要農產品生產，一要抓緊搶排田間積水，減輕積水影響；二要抓好災後田管和改種補種，儘快恢復種植業生產；三要加強災後動物疫病防控，確保大災之後無大疫；四要抓好秋糧中後期田間管理，力爭非災區多增產；五要做好災害防禦和病蟲害防治，減輕災害影響，堅決遏制病蟲暴發流行。

第六則要搞好蔬菜生產恢復和穩產保供，穩定冬春淡季蔬菜供應；七要加快畜禽養殖生產恢復；八要加快水產養殖恢復，儘快恢復正常養殖秩序；九要搞好水毀農田和農村設施修復，儘快恢復農業生產條件和農村正常生活秩序；十要強化指導服務和支援保障，説明農民群眾解決實際困難和問題。

通知強調，今年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，確保糧食和重要農產品穩定安全供給意義重大，要把抓好災後農業生產恢復、全力奪取糧食和農業豐收作為當前三農工作壓倒性任務，堅定奪取秋糧豐收的信心不動搖，堅持防災減災的勁頭不鬆懈、災後生產恢復工作不放鬆，嚴格落實糧食安全黨政同責要求，精準分類施策，抓緊抓實措施，全力保障糧食和重要農產品穩定安全供給。