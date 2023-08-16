依勞工職業災害保險及保護法規定，只要勞工受僱於登記有案的事業單位，縱使只有1人，就要成立投保單位並為其加保，但有部分僱主因想閃避勞工退休金、就業保險等僱主責任，因而未成立投保單位，逕自透過簡便加保方式，勞動部官員指出，如果有受僱於事業單位，就不得透過簡便加保方式加保，一旦發生職災，將處雇主最高10萬元罰鍰外，也將就勞工領取保險給付部分，命雇主繳回。

若依職保最高級距7萬2800元試算，一旦受僱單位的勞工死亡，勞保局將給付327萬6000元給付於遺屬，如果僱主未幫該勞工加保，勞保局將處僱主最高10萬元罰鍰外，更會要求老闆給付327萬6000元予勞保局。

成立投保單位後，僱主除了要負擔勞工職保外，還有增加勞工退休金、就業保險等支出，因此傳出有僱主不想為勞工加保，而是直接透過超商「簡便加保」，勞動部官員近日重申，如果是此種狀況，則會取消簡便加保資格，且會處僱主應加保未加保罰鍰外，發生職災後仍會命僱主給付保險給付金額。