罹患腦癌的瑞士作家耶格在清大接受硼中子捕獲治療後，與妻女及治療團隊合影。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華大學中子放射照射系統今年6月獲衛福部核准，正式取得醫療器材許可證。瑞士知名作家拉爾斯‧耶格（Lars Jaeger）因腦癌復發，上個月底到清大接受硼中子捕獲治療。由醫師評估後，利用原子爐中子束照射治療，照射過程沒有任何不適感，耶格隨後與家人返回瑞士，期待治療生效。

耶格4年前發現罹患惡性腦瘤膠質母細胞瘤（Glioblastoma multiforme GBM），經歷5次開腦手術及加馬刀、甚至重粒子治療仍復發，耶格表示，他花了2年時間研究，並與瑞士及日本醫師討論後，決定來台求治。

在台北榮總醫師陳一瑋評估並擬訂治療方針後，耶格首先進行1個半小時的硼藥物靜脈注射，讓腦部的彌漫性癌細胞充分吸收作為標靶的硼藥，接著被推進緊鄰原子爐的治療室，接受24分鐘的中子束照射。

由於有含硼標靶藥物的引導，中子束可集中殲滅癌細胞，正常的腦細胞則不受影響。期間妻女也不斷透過麥克風與耶格對話。治療結束後，耶格說過程沒有任何不適感，就像睡了半小時的好覺，他也說，「BNCT是我最後的希望，而清華是最有經驗的團隊。」

清華原科中心主任葉宗洸說明，硼中子捕獲治療是先注射含硼藥物作為標靶，待藥物累積在腫瘤部位後，再以中子束照射，硼的原子核即被誘發分裂，產生具高殺傷力的α粒子跟鋰核，自爆並消滅癌細胞。

葉宗洸說明，由於爆炸範圍僅約一顆細胞大小，不會無差別地攻擊旁邊的正常細胞，因此非常適合用來治療瀰漫性或不易切除腫瘤的癌症，例如腦癌。

清華硼中子捕獲治療中心從2010年就開始第一階段臨床試驗，治療復發的癌症病患，有效控制或完全治癒比率高達7成，陸續開啟第二階段臨床試驗及第三階段補救性緊急醫療。歷時3年送件和審議。

清大中子放射照射系統終於在今年6月，取得衛福部頒發的醫療器材許可證，不僅是全國唯一、也是全球首例。葉宗洸說，之前僅提供經傳統治療無效、再度復發的癌症病患申請，每次都得經衛福部專案核准方可執行，取得醫療器材許可後，執行的臨床治療紀錄和實驗數據都將更具公信力。

在治療腦癌、頭頸癌取得成功後，清華硼中子捕獲治療中心下一階段的研發重點將朝向肝癌。有「BNCT之母」清大教授周鳳英說，這項研發成果，雖已完成大型動物實驗，並將技術轉移給廠商，但卻面臨經費不足及無法獲准進入臨床試驗的難題。團隊盼加速推進硼中子捕獲治療肝癌的人體臨床試驗，拯救更多病患。