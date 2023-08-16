水果富含膳食纖維、維生素等營養素，有益健康，但若含糖分過高，將不利減重與血糖控制，營養師程涵宇整理了18種夏季水果含糖量排行，結果第一名是榴槤，第二名則是香蕉，一般人覺得甜度高的芒果竟然只排第9名，芭樂則毫無意外地排名第18名。

程涵宇在其臉書及個人網站分享夏季18種水果的含糖量。第一名為榴槤，每100克的果肉中就有18.4克的糖。她表示，被譽為「水果之王」的榴槤，除了水果必有的碳水化合物、膳食纖維外，還含有更多的蛋白質與脂肪，所以熱量頗高，想減重的人務必適量攝取。

第二名為香蕉，越成熟的香蕉含糖量越高，抗性澱粉越少，因此糖尿病患者、減重族群盡量選綠色香蕉，以增加飽足感、控制血糖。第三名則為釋迦，雖然含糖量高，但營養價值也高，例如富含鉀離子可降血壓、維生素C可抗發炎、抗氧化。

其他水果的含糖量依序為葡萄、龍眼、荔枝、鳳梨、蘋果。值得注意的是，芒果只排第9名，所含的維生素比蘋果高60倍，是護眼的好選擇。

此外，西瓜只排第14名，程涵宇表示，紅西瓜含可提升免疫力的茄紅素，有助預防心血管疾病。芭樂則不意外地位居最後一名，因富含維生素C，又是高纖、超低糖的水果，適合天天食用。