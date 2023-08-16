圖為賴清德2019年接受「館長」陳之漢專訪。（資料照,陳怡誠攝）

【館長直播完整版】2023/08/15 你們都合法 別人都非法 電的問題不用講大家都拿到電費單就會賭爛你了

「館長」陳之漢昨（15）日在直播中談及2020年8月遭槍擊一事，並語出驚人表示「我現在認定就是民進黨開的槍」，震撼各界。回顧館長以網紅身份成名之初，言論多半偏挺綠，既有多位綠系友人，也不乏為反中嗆聲，更與總統蔡英文有不錯互動。但館長近來卻屢對民進黨表達不滿、動不動就用國罵直接點名，前後變化之大引發矚目。有網友整理其明顯轉向時間點，大約自2021年5月之後起，究竟是出了什麼事？引起熱議。

館長先前與民進黨走得近，包括遭槍擊後，總統蔡英文還親自探望他，館長還PO照表達對蔡英文的感謝，蔡英文也在貼文留言「希望館長早日康復，也祝你新年快樂！」。如今有網友整理出館長在2021年多次力挺民進黨的事蹟，並質疑怎麼才過了2年，他當初挺的人現在幾乎都變仇人了？

「館長」陳之漢（左）2019年參與「莒光園地」節目拍攝，總統蔡英文（右）去探班。(圖取自館長臉書)

館長（中）PO出與余天（左）的合照。(圖取自館長臉書)

館長（右）與高雄市長陳其邁（左）的合照。（圖取自館長臉書）

翻開館長痛批民進黨的言論，非常直接沒在客氣。包括2022年11月底，館長曾為自己的槍擊案砲轟蔡英文，直言蔡英文曾承諾繼續向上追查，但卻無進展，「我說總統，妳只抓下面的，請妳幫我們查，到底是誰付錢給黑幫？」；也怒指司法部門想抹黑他，「今天徹底對民進黨失望，徹底對民進黨感到噁心」、「蔡英文妳愧對陳之漢」！此外也曾批民進黨，當年罵馬英九罵得多難聽．如今執政8年什麼都沒改變，「治案更差」。近來則針對綠電產業背後的金錢利益多次質疑，讓大批討厭民進黨的民眾都大為讚賞。

許多網友也熱議館長為何和民進黨變成仇人？有些人認為「三槍啦！陳大立委辦特見開始」、「從山羌（三槍）之後吧，我的觀察」、「關鍵點黃國昌是館長槍擊案的律師，黃國昌跟館長講，館長才知道，陳明文濫用立委權利幫助開他槍的黑道槍手跟黑道成員見面」。

另外也有網友表示「起始點是疫情警戒被搞到？我記得疫情管制他幹譙時被側翼出征，應該是那時候開始不爽吧」、「疫情擋了館長財路吧」、「疫情讓他生意變差」。

隨著館長昨在直播中直接點名陳明文、余天等人，並嗆「什麼噁心的結構，這群人之噁心，台灣就這樣被黑幫綁架，民進黨只是小弟而已」，也讓外界猜測槍擊案是否為館長從力挺民進黨到飆罵民進黨的轉捩點。