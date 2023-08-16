大陸國家統計局昨日公布，70個大中城市7月份商品住宅銷售價格上漲城市個數減少，各線城市商品住宅銷售價格按月持平或下降，按年則有漲有降。路透社測算指出，7月房價按年、按月分別由上月持平轉為下降0.1％及0.2％，其中按月計算是今年內首次下降。

香港《經濟日報》指出，按月看，大陸一線城市新房銷售價格連續兩月持平，北京和上海分別上漲0.4％和0.2％，廣州和深圳下降0.2％和0.6％；二線城市新房銷售價格由上月持平轉為下降0.2％；三線城市新房價格下降0.3％，降幅比上月擴大0.2個百分點。

二手房方面，一線城市二手房價格月跌0.8％，降幅比上月擴大0.1個百分點；二線城市二手房價格下降0.5％，降幅比上月擴大0.1個百分點；三線城市二手房價格下降0.4％，降幅與上月相同。

各線城市中，新房和二手房銷售價格按月上漲城市分別有20個和6個，比上月分別減少11個和1個。

按年看，一、二線城市新房銷售價格上漲1.0％和0.2％，漲幅比上月均下降0.3個百分點；三線城市新房價格下降1.5％，降幅比上月擴大0.1個百分點。二手房方面，一、二、三線城市二手房價格分別下降1.4％ 、2.7％和3.5％，降幅比上月分別擴大1.0 、0.3和0.1個百分點。

各線城市中，新房和二手房銷售價格按年上漲城市分別有26個和5個，比上月均減少1個。

另外，大陸國統局昨公布前七月房地產開發投資、銷售等數據，路透社測算，7月單月投資、銷售面積分別按年下降17.8％及23.9％，連續第17個及25個月下滑。