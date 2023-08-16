澎湃新聞16日報導，從高等教育評價機構「軟科」15日正式發布「2023軟科世界大學學術排名」（ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities，簡稱ARWU），展示全球領先的1000所研究型大學。哈佛大學仍穩坐頭把交椅，連續21年蟬聯全球第一，史丹佛大學和麻省理工學院緊隨其後，繼續名列二到三位。

中國大陸共有191所大學上榜，其中10所大學憑藉扎實的學術產出位列世界百強，比去年增加2所，4所大學位列全球50強。其中，北京清華大學排名全球第22，首次位居亞洲第一，北京大學名列第29，比去年上升5名。

長三角地區共有5所大學位列世界百強。其中，浙江大學排名第33，較去年進步3位。上海交通大學排名第46，首次入圍全球50強。復旦大學、中國科學技術大學分別位列全球第56和第64。南京大學首次躋身全球百強，排名第96。

值得注意的是，在88所入圍全球500強的中國大陸大學中，「雙一流」大學共有74所，占絕對優勢，其中江南大學首次進入全球前400。

在「雙一流」大學突飛猛進的同時，深圳大學、首都醫科大學等14所實力強勁的「非雙一流」大學也憑藉優秀的表現位列全球500強，其中上海理工大學、浙江師範大學等均首次入圍全球500強。

黑龍江大學、東北林業大學等25所大學首次上榜，顯示出中國大學的學術水準和國際影響力正在持續攀升。

軟科世界大學學術排名（ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities，簡稱ARWU）是世界範圍內首個綜合性的全球大學排名，2003年首次發布，今年發布的是第21版。

報導稱，ARWU以其評價體系的客觀和透明引領了國際大學排名的浪潮，是全球最具影響力和權威性的大學排名之一，在世界各地被廣泛報導和大量引用，許多政府和大學從該排名出發，分析比較本國、本校的情況，採取各種舉措來提升大學的國際競爭力。