今天凌晨有女子掉落蘭潭洩洪道處溺水，消防人員搶救上岸。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

蘭潭、仁義潭蓄水量飽滿。（嘉義市消防局提供／廖素慧嘉市傳真）

今天是農曆7月1日鬼門開「抓交替」？1名女子凌晨2點多不知何故失足掉落蘭潭洩洪道溺水，嘉義市消防局119獲報派員趕到現場搜尋，幸好救上岸後送醫急救，市府消防局表示，連日下雨，蘭潭滿水位，洩洪道溢流，民眾勿靠近，以免意外。

今天凌晨2時42分許119接獲報案，立即派遣第二消防大隊蘭潭分隊前往救援，現場是1名年近40歲的女子，正拉著洩洪道旁的水管呼救，救護人員趕緊放置魚雷浮標給溺者確保安全，另有人員架設長梯下到水面處，將女子救援上岸，救護人員評估傷勢後即刻送醫。

據水利署南部水資局資料顯示，蘭潭蓄水率百分百，達到滿水位，仁義潭也蓄水率近97％，幾近滿水位，且自來水公司第五區管理處於8月8日已公告當日起溢流洩洪6萬噸以上水量，提醒民眾勿於水庫自由溢流期間接近、進入河道行水區內活動，以免發生溺水等意外事件。

自來水公司第五區處還表示，仁義潭、蘭潭水庫目前已近滿庫，但水庫集水區仍持續降雨今天下午5點起兩水庫將「自由溢流」，預估溢流量將達每日5至6萬立方公尺，提醒民眾勿於水庫自由溢流期間接近、進入河道行水區內活動，以免發生溺水等意外事件。

嘉義市政府消防局也呼籲市民，防汛期間勿靠近水深危險或禁止戲水警告標誌水域，切勿戲水或從事任何水上活動，若發現有人溺水，切勿自行下水施救，要大聲呼救請求支援，打119求援，若附近配置有救生繩、救生圈或具有浮力的物品，在岸上拋用。