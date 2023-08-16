台東戒治所劉姓所長及胡姓科長訊後均以10萬元交保，劉姓所長已調離現職，胡姓科長則未調整職務。（蕭嘉蕙攝）

星二代易寶宏移至武陵外役監（已更名為台東戒治所）爆發案外案，劉姓所長及胡姓科長今年6月間涉嫌收受餽贈，禮遇特定受刑人，甚至地方傳言張姓受刑人女友與劉姓所長疑有不正當關係，檢方訊後均以10萬元交保，劉姓所長調離現職。

全案被批露起因於台東戒治所林姓約聘僱人員疑「以死明志」。今年6月間，林員因涉嫌夾帶違禁品給張姓受刑人，所方發現後帶領前往台東地檢署自首，並予以解聘；未料，事隔幾天後林員被發現陳屍家中，胸口遭利刃刺傷，初步排除外力介入，目前已解剖送驗，釐清死因。

林員死訊引起譁然，因為林員自首後，檢方和法院自當酌情量處甚至緩刑，輕生行為出乎常理，恐暗藏隱情。法務部政風單位接獲檢舉介入調查，意外發現張姓受刑人的女友頻繁進出劉姓所長辦公室，台東地檢署指揮調查局台東縣調查站偵辦，與此同時，所長遭色誘、仙人跳等傳言甚囂塵上。

台東地檢署主任檢察官廖榮寬表示，調查局7月間搜索台東戒治所，發現1名受刑人的女朋友頻繁進出當時戒治所長劉振榮的辦公室，且手中都有攜帶禮品，於是將劉振榮和胡姓科長及相關人員帶回偵訊。

廖榮寬表示，所長坦承有接受餽贈，但沒有對價關係，張姓受刑人也沒因此受到特別禮遇。檢察官複訊後分別將2人以新台幣10萬元交保。

台東戒治所長劉振榮現已調離現職，轉任矯正署後勤支援組副組長，胡姓科長則未調整職務，靜候調查。