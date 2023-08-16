香港小姐出身的黃心穎和許志安2019年爆發不倫戀，被酸是「最強小三」，兩人為此賠了形象和演藝事業，黃心穎近期重新出發，轉換跑道改當歌手，不過今（16日）則傳出她與鼓手男友「泥鯭」黎萬宏已低調在13日登記結婚，還被發現恰好是許志安生日（12日）的隔天，同時，黃心穎前男友馬國明也大方回應5字。

34歲黃心穎頂著2012年度香港小姐亞軍光環出道，在事業當紅之際和大22歲許志安爆不倫戀，當時她已有男友馬國明，黃心穎被酸是「最強小三」、「世紀狐狸精」，一度飛到美國避風頭，儘管她回香港後積極復出，但仍礙於形象兩極，演藝事業始終沒有起色，黃心穎日前則轉換跑道改當歌手，並和樂隊鼓手泥鯭熱戀。

黃心穎大方認愛泥鯭後，小倆口越愛越大方，還合作推出新歌，根據《東網》報導，傳出黃心穎和泥鯭已低調在13日登記結婚，恰好是許志安56歲生日（12日）的隔天。而婚訊傳出後，黃心穎舊愛馬國明則簡短回應：「恭喜他們呀」，並貼出3個大拇指及戴墨鏡的貼圖。

黃心穎去年才認愛泥鯭，當時她才說要專心演藝事業，如今卻閃電嫁人，不免遭外界質疑兩人是「雙喜臨門」，對此，截至發稿前，雙方都暫無公開回應。