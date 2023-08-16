農曆七月鬼門已經開啟，各大超商、量販店及電商通路搶攻普渡商機，看準民眾越來越仰賴「箱購組合」，一次備足普渡供品，HAPPY GO攜手量販店「愛買」推出超澎湃中元贊普平安祈福箱，品項包含民眾每年最熱烈討論及銷售量最高的餅乾、泡麵、飲料及罐頭等14樣商品，不僅能宅配到府還能代客普度，快速方便又能滿足各年齡族群需求。此外，HAPPY GO Pay為鼓勵卡友享受零接觸服務更加碼贈出10萬點，搶攻中元節商機。

去年深受卡友喜愛的「平安祈福箱」今年再度好評回歸，量販店「愛買」推出「3大宮廟中元贊普套組」，HAPPY GO豪氣加碼狂贈10萬點，即日起至8月20日（日），使用HAPPY GO Pay至愛買團購線上表單及線下通路購買任一套組直接贈送HAPPY GO100點（限量1,000名）。

此外，HAPPY GO Pay再加碼祭出滿額點數3倍贈活動，單筆消費滿800元（含以上）贈送24點、滿1,600元（含以上）回饋48點，週六消費再加碼點數2倍贈；同時首次綁定發票手機條碼的卡友，並於HAPPY GO App完成登記遊戲任務，單筆消費滿百即可獲得100點，限量5,000名，每位卡友僅限領取一次，免出門輕鬆下單就能將中元祈福箱宅配到家，一鍵完成普渡又能享有點數好康優惠。

今年愛買首度與北中南知名廟宇合作「3大宮廟中元贊普套組」，包含「白沙屯媽中元平安箱」、「鹿港天后宮普度植福箱」及「北港武德宮普度植福箱」，量身打造三款不同內容物，除了普渡必備商品之外，更包含平安符、金福卡，愛買也將偕同廟宇於中元節前後指定時間舉辦中元普渡儀式，法會結束可以將平安箱宅配到府，也可以愛心傳遞給「華山基金會」公益團體，去厄保平安還能輕鬆做公益。