台新銀行響應金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫，積極協助信託觀念落實社會每個角落，除了全臺培養逾200位信託業務專員，推動員工取得「高齡金融規劃顧問師」專業認證。更進一步攜手台新銀行公益慈善基金會「微光工作坊」，為社福團體辦理信託講座，交流身心障礙者及弱勢族群所面臨老後照護問題，分享如何運用信託建構保護傘照護親友，以及可預辦、無門檻、低簽約金的「預開型信託」業務等主題。透過面對面講座互動交流，強化民眾信託知識與了解信託運作架構。

台新銀行為了協助長者與弱勢兒少，與跨界夥伴深度合作，前進服務社區長者的松年大學，舉辦講座宣導信託觀念；同時，攜手基隆市政府協助弱勢家庭與兒少，協助其建立信託專款專用、財產保全與信託監察人機制，讓弱勢家庭兒少成長無後顧之憂。

企業信託服務方面，台新銀行也與多家知名上市櫃公司共同舉辦員工福利信託講座，分享如何運用員工福利信託招攬人才；並領先同業推出信託結合信用卡付款功能的創新服務。同時攜手會計師、律師事務所，提供專業稅務諮詢及打造符合客戶規劃契約條款，推廣全方位信託服務，以滿足民眾多元需求。

台新銀行長期深耕信託推廣，善用本身數位科技優勢打造數位信託平台，搭配客製化的信託規劃，近年獲《財訊雜誌》評選為「財富管理大獎－本國銀行創新信託服務獎」、《工商時報》頒發「財富傳承信託－有價證券信託創新金獎」。未來將持續精進信託服務，致力成為民眾的智慧好夥伴。