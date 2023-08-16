基隆市開基老大公廟的入口牌匾，是邱創煥34年前時任台灣省主席時親題。（張志康攝）

鷄籠中元祭從15日深夜「起燈腳」儀式開始，正式展開長達一個月的系列活動。基隆市副市長邱佩琳也代市長謝國樑參與，點亮老大公廟3千餘盞普度公燈。巧的是，老大公廟入口的牌匾，正是34年前，邱佩琳父親邱創煥，時任台灣省主席時親題的，讓邱佩琳深信父親在天之靈一定樂見女兒走過他曾走過的路。

鷄籠中元祭傳承至今已經169年，除了是基隆市年度最盛大的傳統民俗活動外，同時也是交通部觀光局名列的國際級節慶，以及國家無形文化資產。鷄籠中元祭從「起燈腳」開始，象徵為陰間的好兄弟們，點亮回家的道路。

邱佩琳表示，非常有緣，老大公廟入門的匾額，是邱創煥民國78年任台灣省主席時親題。她說，相信邱創煥在天之靈一定也很開心，看到他最疼愛的女兒幫他走過他從前走過的路。

15日晚間的「起燈腳」儀式，是由邱佩琳與中元祭今年的輪值主普郭姓宗親會、老大公廟副主委共同點亮。參與的包括基隆市議會議長童子瑋、基隆市文化局長江亭玫、基隆市議員林沛祥、鄭文婷等人。

16日下午，邱佩琳也將在開基老大公廟進行「開龕門」儀式，象徵老大公好兄弟要到陽間接受大家供養。邱佩琳說，基隆中元祭是全台灣最有名的盛典，從15日深夜的開燈夜，16日中午的開龕門，乃至後續的竪燈篙、主普壇開燈，迎接水燈，以及放水燈到最後的關龕門，一系列的活動，歡迎台灣所有的民眾一起來參與這盛會。