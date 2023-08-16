藝人大牙（周宜霈）爆料11年前遭黑人陳建州性騷，陳建州一度提起民事訴訟，對大牙求償1000萬元，但事後陳建州撤告，改向台北地檢署提告大牙加重誹謗。北檢上月分「他字案」偵辦後，今早首度以告訴人身分傳喚陳建州應訊。陳表示將持續透過法律捍衛清白，北檢證實，截至今天為止，尚未接獲大牙提告或民眾告發，因此陳目前尚無被告身分。另陳迄今也沒有提告爆料他性騷的女藝人郭源元。

本案偵辦的北檢婦幼專組檢察官，今天以告訴人身分訊問陳建州後，接下來將會依「他字案」被告身分傳喚大牙說明。據了解，屆時檢察官不排除當庭詢問大牙有無提告意願，若大牙提告，陳建州就將轉列被告偵辦。

大牙6月27日在個人臉書PO文指控2012年遭當時的老闆黑人陳建州利用2人同赴香港出差時性騷，陳先是不斷示意要進她房間「鬆一下」，還說「那我們快一點」、「妳很正」等言語騷擾，之後還以要討論事情為由進她房間後，從身後環抱她，要求發生關係，當她端出陳妻范瑋琪希望能阻止陳時，陳卻說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓她當場傻眼。

陳建州在被大牙爆料性騷後，當天立刻就發出聲明否認此事，並一度對大牙提起民事訴訟求償1000萬，之後陳建州突然撤告，改向北檢提告大牙加重誹謗。北檢7月21日分「他字案」，將大牙列為被告，大牙成為台灣「＃Me Too」運動裡第一個挨告的「受害者」。