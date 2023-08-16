根據中國人口與發展研究中心的數據，中國大陸的生育水準是人口數在1億人以上國家中最低的。中國大陸並不孤單，因為韓國、台灣、香港以及新加坡的民眾都非常不愛生。

由於這是中國大陸在過去六十年以來，人口首次下降，故人口迅速老化的問題也浮上檯面。北京政府也趕緊出台一系列政策，鼓勵人民儘量生小孩，包括財政補助措施，以及改善兒童保育設施等。

今年五月時，習近平也特別召開會議來研究此議題。路透社表示，中國大陸會將重點擺在教育、科技等層面來提高人口素質，努力保持適當的生育率，支持未來經濟成長。

不過，養兒育女花費太貴，還有不少女性需要變成全職媽媽，讓許多家庭對生小孩一事望之卻步，除非性別歧視與婦女需要照顧孩子的傳統觀念有所改變。近幾個月以來，中國大陸雖意圖讓民眾了解到，雙方都有撫養小孩的責任，但大多數地區的觀念還是太傳統，像是男性沒有陪產假就是一例。

主要由義工所組成的香港家庭計畫指導會（FPAHK）於15日表示，香港膝下沒有子女的已結婚女性數目，去年已增至43.2%，是五年前的兩倍以上。同時，擁有一或兩個小孩的夫婦比例也大幅下滑，每名女性平均有的孩子數目，也從2017年的1.3，狂掉至2022年的0.9，並重寫歷史新低。