據大陸水利部方面表示，近期組織完成的2022年度全國水土流失動態監測結果顯示，2022年全大陸的水土流失面積下降到265.34萬平方公里，較2021年減少2.08萬平方公里、減幅0.78％，同時年際減少與雨減幅也都較上年度有所擴大。從重大國家戰略區域看，京津冀地區、長江經濟帶、黃河流域生態保護和高品質發展規劃區等水土流失持續好轉，面積減幅均高於全國平均。

根據大陸《科技日報》報導，大陸從「十八大」以來，水土流失持續呈現面積強度「雙下降」、水蝕風蝕「雙減少」，水土保持率從2011年的68.88％提高到72.26％，中度及以上侵蝕占比由53.08％下降到35.28％。

透過此次監測顯示，從總體格局看，大陸的東、中、西部水土流失面積均有所減少，西部地區減少量大，中部和東部減幅大。西部地區水土流失面積為223.35萬平方公里，較2021年減少1.37萬平方公里，減幅0.61％。中部地區水土流失面積為28.39萬平方公里，較2021年減少0.43萬平方公里，減幅1.48％。東部地區水土流失面積為13.60萬平方公里，較2021年減少0.28萬平方公里，減幅2.03％。

從重大國家戰略區域看，京津冀地區、長江經濟帶、黃河流域生態保護和高品質發展規劃區等重大國家戰略區域水土流失狀況繼續好轉，水土流失面積年度減幅均高於全國平均水準。京津冀地區年際減幅為1.93％，是全國平均減幅的近2.5倍。長江經濟帶減幅為1.55％；黃河流域生態保護和高品質發展規劃區減幅為1.03％，其中西北黃土高原減幅達1.48％。

從重點關注區域看，東北黑土區、西南石漠化地區、丹江口庫區及上游地區、三峽庫區水土流失面積相比2021年減幅在1.18％至1.53％之間。高寒高海拔的青藏高原和三江源國家公園減幅則分別為0.43％和0.23％，均較上年度有所擴大。