蘭恩帶來大雨造成路面塌陷。（圖／路透社）

蘭恩帶來大雨造成路面塌陷。（圖／路透社）

24時間雨量513.5ミリ 鳥取市・佐治で観測史上最大 静岡市では“竜巻”も 各地で猛威ふるう台風7号の被害が明らかに【news23】 https://t.co/QYDvlqfDsp — TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) August 16, 2023

今年第7號颱風蘭恩8月15日登陸日本關西後，至今至少造成44人受傷，鳥取市佐治地區一天就降下超過往年8月一整個月2.5倍的雨量；而東海道新幹線今天也因為雨量超標臨時停駛。

日本朝日新聞自行統計，蘭恩在東海及關西地方至少造成44人受傷、各地停電、河川氾濫及交通大亂等災情。

日本氣象廳觀測，蘭恩今天上午9時位於能登海域，以每小時20公里速度朝北北東行進，目前中心氣壓990百帕、近中心最大風速每秒20公尺、最大瞬間風速每秒30公尺，北陸地方部分地區已被暴風圈籠罩。

日本放送協會（NHK）報導，蘭恩帶來大雨造成鳥取市佐治町連接市區的國道（類似台灣的省道）482號線，發生沿佐治川的路面塌陷暫停通行災情。同樣是在佐治町，當地民眾也拍攝到另一條沿河川的道路疑似路基遭沖刷流失崩塌。

鳥取市政府表示，由於轄內部分道路柔腸寸斷，部分地區目前聯外交通暫時中斷成為陸上孤島，總計共有835個家庭共1789人暫時受困。

蘭恩為鳥取市帶來破紀錄大雨，根據觀測，鳥取市佐治地區24小時累積雨量高達515毫米，是當地往年8月一整個月雨量的逾2.5倍，創當地觀測史新高紀錄。

山陰放送（BSS）報導，鳥取市佐治地區8月15日降下破當地觀測史的97.5毫米時雨量；至於鳥取縣東部等地，也降下24小時累積雨量逾500毫米的破紀錄大雨。

TBS電視台報導，今天持續受到蘭恩帶來大雨影響，JR東海公司在靜岡縣內設置的雨量計已達管制標準，因此臨時停駛東海道新幹線新大阪站到東京站，及東京站到名古屋站列車。包括新大阪站等各大車站，上午都擠滿等待列車復駛的旅客。

由於當地雨勢不斷，新幹線列車要恢復正常行駛預估還需要一點時間。另外，JR西日本公司也決定停駛山陽新幹線新大阪站到博多站單向列車。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120816