立委趙正宇今宣布參選連任桃園市第6選區立委，他赴監察院陳情，要求監委職權調查他過去涉犯的陽明山案，趙正宇表示，本案已不起訴和無罪，但檢察官過去非法羈押他、非法上訴，又利用媒體辦案影響法官判決，汙衊他的人格和信譽，痛批司法不公，由於地方都盛傳他搓湯仔圓，因此他決定參選連任。

趙正宇2020年捲入「立委SOGO收賄案」，意外扯出陽明山案外案，當時被控財產來源不明罪，以及收受殯葬業者賄賂，向營建署與陽明山國家公園管理處施壓，縮小管制區範圍，一審時趙因違反稅捐稽徵法逃漏稅遭判刑6月，得易科罰金，財產來源不明部分則是無罪；外傳趙正宇因案不敢參選，還傳出被國民黨「搓圓仔湯」。

趙正宇表示，他希望請監委以職權調查陽明山案，本案已不起訴、無罪，檢察官非法羈押我、非法上訴，依刑事訴訟法規定，不能沒有確切證據就兵分多路，拂曉攻擊，搜索他的住處、辦公室，還說他跟陽明山案有關，又利用刑事訴訟法偵查不公開，還利用媒體辦案影響法官判決，將他羈押，偵查期間又查出他沒有涉案。

趙正宇說，陽明山案已汙衊他的人格和信譽，地方都盛傳他是不是被搓圓仔湯，很多民眾甚至說，他因案在身不敢參選，在這個條件下，決定參選第11屆立委選舉。

媒體問題是否覺得司法不公，趙正宇憤恨表示，他身為立委都已經這樣，更何況一般民眾，這本來就是司法不公、莫名其妙。