天空舞集《靈水djaqubu》將於8月19日躍上藝文中心大舞台。（天空舞集提供／蔡旻妤台東傳真）

天空舞集《靈水djaqubu》將於8月19日躍上藝文中心大舞台。（天空舞集提供／蔡旻妤台東傳真）

天空舞集《靈水djaqubu》將於8月19日躍上藝文中心大舞台。（天空舞集提供／蔡旻妤台東傳真）

天空舞集以愛國蒲部落洗臉傳說編創《靈水djaqubu》去年在大竹村愛國蒲長老教會的花園廣場首演，獲得藝術界極高的評價。天空舞集團長蔡福松表示，這是天空舞集繼2020年以多良村的瀧傳說所製作的《Saceqaljan》之後，再次以部落故事登上舞台，邀請大家8／19晚上7點30分前往藝文中心演藝廳欣賞。

蔡福松表示，讓大家久等了，天空舞集睽違3年再站上藝文中心演藝廳，演的是南迴愛國蒲部落關於水、愛與重生的故事，相傳進到部落都要洗臉，所以排灣族地名就叫掬水之處。而影響部落最大的2事件剛好跟水脫離不了關係，1個是祈禱水事件，1個是莫拉克水災，前者讓全村信主，後者讓全村摧毀及遷村。

天空舞集以舞蹈及戲劇當媒介，讓觀眾感受這古老而神祕的國度及充滿恩典祝福之地，為了增加此次演出張力，此次公演特別請知名編導陳羿帆排戲，配合荏荏曼牧師現場演唱排灣族的歌聲，還原當時風災來的那1夜，處在災區的愛國蒲，當時經歷滅村遷移，從一無所有到恩典滿滿的過程。導演以「逃竄、呼喊、搏鬥、祈禱及遷徙」來演繹這段刻苦銘心的記憶。是藝文界首次以藝術手法表現莫拉克颱風的戲碼，讓大家再次感受及紀念災民受災之苦。

蔡福松表示，首演後今年重新調整，除了保留前段用水鏡來呈現小村的原始神祕的氛圍及祈禱水的愛的故事外，另增加惡水段戲劇的演出，以更多面向的故事述說方式躍上台東藝文中心演藝廳。此次表演中除了愛國蒲的部落傳說呈現外，另外有最新力作寫給年輕人或曾經年輕的「追光的人」舞作，描述的年輕的夢想、迷茫、自我封閉，及追求自我的旅程。是1段青春歲月的獨白，也非常值得大家細細品味，當日演出採索票入場，目前入場券已所剩不多，觀眾請洽文化處及台東馬偕服務台索取。