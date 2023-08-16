台北物價較高，粉專《我是小周師》近日分享台北一間超佛小吃店，一碗米粉湯加上一份油豆腐只要25元，超便宜的價格引起網友討論，1.3萬人朝聖，不少人留言詢問這間小吃店的地址，直言這佛到要用新台幣下架。
粉專《我是小周師》近日分享一家台北小吃店，一碗米粉湯加上一份油豆腐，竟然只要25元，在台北市幾乎不可能看到的超便宜價位，讓他忍不住驚呼太扯了，下次小菜要點滿桌，大家快用新台幣下架所有餐點。
超便宜小吃吸引1.3萬人朝聖，不少網友留言討論，「這間店的紅燒肉很好吃，很早就會售完」、「被發出來以後肯定又會爆滿了」、「怎麼那麼便宜，我家那邊米粉湯35元，油豆腐30元」、「太便宜了！老闆娘佛心來著」、「幫忙下架！掃空！」
許多網友則好奇這間店在哪裡，消息也被轉傳到臉書社團《我是萬華人》，有老饕就回應說，這間店在中正區汀州路上，算是當地人的隱藏版美食，不少在地人則說，這間店的生意很好，每天大概11點多就會賣完了。
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