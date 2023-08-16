華航一招人長榮急跳槽！ 企業工會盼調薪 長榮這樣回

疫後航空業復甦，各航空公司屢傳營收、淨利潤創歷史高峰，日前中華航空、台灣虎航分別宣布加薪及加發年中獎金，長榮航空企業工會今出面控訴，長榮淨利比華航、虎航都還高，卻不見公司給予實質體恤，更感嘆「每次其他航空一招人，長榮就少一票人」。對此長榮航空回應，願與員工共享努力經營的成果，會定期檢視員工薪資福利。

長榮企業工會理事長曲佳雲表示，以2023年上半年的財報來看，虎航營收54億元、淨利7億元，發給員工每年5至10萬不等年中獎金；華航營收898億元、淨利48億元，自9月1日起全員調薪2000元；長榮營收930億元、淨利112億元，卻沒有任何給員工的獎勵。

長榮企業工會顧問葉瑾瑜（左）表示，長榮航空企業工會及長榮航勤基層員工有3點訴求，盼公司正視。（陳夢茹攝）

長榮企業工會今於記者會上演出行動劇，呼籲總經理孫嘉明將利潤合理分配給員工。（陳夢茹攝）

「華航一招人我們這邊走一片！」曲佳雲直呼，華航開了先例要照顧員工、留住人才，而長榮獲利幾乎是華航的3倍卻毫無誠意，因此只要華航、外商等一招人，長榮就會有一堆人搶著去面試。到華航打聽，可以聽到很多人說「我長榮來的」，但長榮內部卻聽不到「我華航來的」，這也不是秘密，缺工的原因就是薪水給的沒別人好、待遇也沒別人好，只要外面一招手，長榮就面臨人才流失的問題。

長榮航空企業工會及長榮航勤基層員工有3點訴求，第1點，長榮應參考其他航空公司的作法，將利潤及早分享給基層員工。第2點，全長榮航空集團應共同以年度總調薪數不低於5000元為目標。第3點，長榮航空應與長榮航空企業工會就年終獎金和年度調薪方案開啟實質協商。

長榮企業工會顧問葉瑾瑜表示，長榮航空總經理孫嘉明昨天慶祝獲利達到132億元，為此今天也準備1個行動劇。行動劇中有人戴上孫嘉明頭像，拿著香檳在慶祝，而香檳瓶身卻寫著「員工的血汗」，前面放著幾個高腳杯，盼以此呼籲長榮航空高層正視員工心聲，應把成果與員工共享。

企業工會理事李瀅批評，長榮航空賺錢賺飽飽，但沒有想要照顧員工，公司不願意拿合理的利潤出來分配給員工，導致包括空服員、地勤及航勤人員等各部門都留不住人才、面臨缺工問題。而疫情期間公司曾說因虧損發不出年終獎金，好不容易等到航空業復甦，長榮航空今年更是大賺錢，卻沒有要分給員工、給我們補償。

長榮航空回應，公司均定期檢視員工薪資福利，若有調整依慣例於次年1月1日生效，並會依當年的營運績效與員工個人表現，在年底發放年終獎金，另於次年依法發放員工酬勞。基於永續經營的理念，除了善盡照顧員工的責任，也願意與員工共享努力經營的成果，公司會依規畫給予員工最適當的獎勵。