資深藝人楊繡惠，個性率直加上有話直說，讓她深受各年齡層觀眾喜愛，向來喜歡在社群分享日常的她，日前透露染髮照遭不肖人士盜用，讓她揚言要抵制，沒想到不肖人士未就此收手，行徑反倒更加變本加厲，讓她氣到再次發文砲轟。

楊繡惠在臉書PO出不肖人士所盜用的截圖，只見她遭移花接木賣染髮劑，由於先前有過相同案例，她當時一度氣到怒嗆：「下三濫的手法」，如今手法如出一轍，再次痛批手法根本變本加厲，除了再次強調沒有代言此產品，也呼籲所有人：「請大家抵制這是哪一國的陰謀大家應該知道吼，抵制他！不要被欺騙了，連代言人都請不起！還要偷用人家照片你們敢用嗎？一起抵制他」。

對此，網友紛紛回應：「一看就知道是詐騙！！！可惜有些人不夠聰明還是會上當」、「只認繡惠姐直播產品」、「產品P圖P的太假」、「如果可以抓到這些人就更好了」、「盜圖的死詐騙，會拉肚子七七四十九天」。

楊繡惠先前原本要和NONO在活動搭檔主持，由於對方遭控性醜聞遭撤換，眼見對方演藝事業幾近全毀，讓她無奈表示：「不用花錢的才是最貴」，強調做人還是要一步一腳印，接著提到NONO若被定罪，恐怕要吃30年牢飯，讓她忍不住感嘆：「30年在裡面怎麼熬，我光想就替他感到唏噓，我每天都在想他老婆情何以堪，是要怎麼過日子」。