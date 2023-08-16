近日國內發生史上第二例俗稱「食腦變形蟲」的「阿米巴腦膜腦炎」病例，且登革熱全台累積案例快速增加，桃園市觀旅局要求轄內各溫泉、觀光遊樂業及旅宿業者，加強館內游泳池、溫泉池及水上設施環境衛生清潔消毒，也要求轄管風景區和場館，以及旅館業、民宿、溫泉及觀光遊樂業等觀光產業加強清消、落實巡倒清刷，打造無憂的觀光環境。

周柏吟表示，根據衛福部疾管署資料顯示，阿米巴原蟲會從鼻腔進到人體，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，發病後死亡率高達99％，夏季是好發季節，目前正值暑假觀光旅遊旺季，特別提醒轄內各業者，應加強館內外環境清消，保持環境乾淨衛生，預防病菌感染，也提醒遊客從事戲水活動或泡湯時，應避免水進入鼻腔，或是將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，應避免攪動底部的池水或淤泥，避免造成感染；如戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應盡速就醫，以免情況加劇。

周柏吟也提到，截至11日止，國內已累積1466例本土登革熱病例，為協助防治登革熱，除了責成風景區管理處針對轄管風景區及場館加強清消外，另針對旅館業、民宿、溫泉及觀光遊樂業等觀光產業，也在第一時間進行宣導，要求每周至少進行一次環境清潔消毒。

觀旅局也要求各單位就場館內及周遭環境主動檢視並清除易積水容器，如：空瓶罐、帆布、塑膠桶、廢安全帽等易積水物品，室內花盤定期清洗，不用時需倒置，特別於雨後加強巡視，避免病媒蚊孳生及次一波感染，此外，若業者發現周邊環境及鄰近區域有待加強防治處，可電洽觀旅局(03-3322101分機5263)協助聯繫相關單位進行清理及消毒，以提供遊客衛生安全的觀光旅遊環境。

周柏吟表示，今年的登革熱疫情特別嚴重，觀光旅遊局在7月中旬即已開始協助衛生單位進行登革熱防治工作，除發文請業者加強執行外，另提供衛生福利部疾病管制處制定登革熱／屈公病媒蚊孳生源自我檢查表，讓業者依據表格所列項目自主檢查，並要求業者配合衛生、環保單位進行登革熱病媒蚊密度調查及孳生源清除工作。此外，更透過旅館業及民宿公共安全聯合稽查時，現場督促業者清除積水容器，以減少登革熱滋生機會。

周柏吟提醒，若出現登革熱疑似症狀，如典型登革熱症狀會有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象，應儘速就醫，並配合通報衛生局疾病管制科，電話：(03)3340935或通報1922防疫專線。