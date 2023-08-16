不少人都希望能遇到完美的另一半，一名男子表示，89類型的女生有4優點，包括身材很好、肯吃苦耐勞、願意生育、頭腦聰明等，直呼89妹其實才是完美女生吧？觀點引發網友熱烈討論，男網友認同他的說法，但不適合結婚當妻子。

原PO昨（15）日於PTT八卦版指出，89妹的身材幾乎都很好，跟著陣頭不怕熱也怕流汗，願意生孩子，且各個頭腦聰明，只是不愛念書也易被愛沖昏頭，認為89妹才是適合結婚生子的完美對象。

貼文引發網友關注，「身材好，敢穿敢露會打扮」、「光願意生已經屌打80%台女了」、「無法反駁」、「問題是你追不到啊」、「確實！身體素質沒得嫌」、「你說的其實不錯，對男生也很死忠，其實算完美」、「有的長很可愛」、「中肯！早知道也來找89妹了」。

也有人持反意見，「89妹當成功男人的家庭後盾就不適合了」、「89妹腦子很空，若沒有同樣話題很無聊」、「你是不是腦子燒壞了」、「這類女生只適合當砲友，老婆要再想想」、「什麼鍋蓋配什麼鍋」、「腦袋還是要有點東西，不然生活會很無趣。」