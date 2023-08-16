桃園市16日上午出現短延時強降雨，累積雨量破百毫米，大園區中正東路一段840巷涵洞淹水約1公尺深。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

受低壓帶影響，台灣北部出現短延時強降雨，中央氣象局11時針對北部6縣市發布大雨、豪雨特報，其中桃園市大園區、觀音區測站累積雨量皆破100毫米，為全台最多，大園稍早也傳出淹水情況，有涵洞淹水約1公尺，所幸無波及人車。

大園區中正東路一段840巷涵洞，平時就屬容易淹水的路段，今日上午降下短延時強降雨，雨量驚人，桃園發布大雨特報後，警方於近11時前往現場勘查，發現該涵洞淹水約1公尺深，現場無人車受困，目前已請巡邏網在該路段警戒疏導交通。