受低壓帶影響，台灣北部出現短延時強降雨，中央氣象局11時針對北部6縣市發布大雨、豪雨特報，其中桃園市大園區、觀音區測站累積雨量皆破100毫米，為全台最多，大園稍早也傳出淹水情況，有涵洞淹水約1公尺，所幸無波及人車。
大園區中正東路一段840巷涵洞，平時就屬容易淹水的路段，今日上午降下短延時強降雨，雨量驚人，桃園發布大雨特報後，警方於近11時前往現場勘查，發現該涵洞淹水約1公尺深，現場無人車受困，目前已請巡邏網在該路段警戒疏導交通。
受低壓帶影響，台灣北部出現短延時強降雨，中央氣象局11時針對北部6縣市發布大雨、豪雨特報，其中桃園市大園區、觀音區測站累積雨量皆破100毫米，為全台最多，大園稍早也傳出淹水情況，有涵洞淹水約1公尺，所幸無波及人車。
大園區中正東路一段840巷涵洞，平時就屬容易淹水的路段，今日上午降下短延時強降雨，雨量驚人，桃園發布大雨特報後，警方於近11時前往現場勘查，發現該涵洞淹水約1公尺深，現場無人車受困，目前已請巡邏網在該路段警戒疏導交通。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。