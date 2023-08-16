前立委黃國昌指控行政院副院長鄭文燦與「88會館」負責人郭哲敏、林秉文關係密切，還在桃園市長任內捷運站選址協助林秉文炒地皮，鄭文燦已委請律師完成提告。黃國昌反嗆「要告來告」，這是濫訴要恐嚇讓他閉嘴。鄭文燦今（16）日強調，正義不是由一個人來壟斷，由一個人來詮釋。

鄭文燦說，黃國昌有沒有濫用言論自由，大家可以看到他引用的資料，引述桃園市政府的文件，已經顯示自己在這條捷運車站附近地區，不辦都市計畫，沒有配地，防止土地炒作，也沒有受到任何特定人的影響，如果自己要去炒作的話，怎會做成一個相反的決定。

鄭文燦表示，資料明確顯示，這個地區不辦都市計畫，保留現狀、保留農地，到現在為止都還是特農區。在自己的任內大家可以去查，都有實價登錄，還是農地的價格，更不會有1坪20萬這樣的天文數字。

媒體追問黃國昌違建占國有地的問題，鄭文燦說，違建事件依法處理，個別事件他不做評論。