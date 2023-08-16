下周二（22日）是七夕情人節，此時為牛郎和織女在橋上相會的日子，大陸《搜狐網》運勢專欄分享桃花爆棚的前3名生肖，依序是生肖馬、鼠、虎，其中第1名的生肖馬單身者吸引力強，有望多名女性同時追求；有伴者則是婚姻生活能幸福甜蜜。

▍第3名：生肖虎

生肖虎熱情勇敢，總是能積極表現自己，所以不管走到哪裡都魅力十足。而在七夕開始桃花爆棚，單身者脫單機率高，能透過親朋好友的引薦，遇見心儀對象並有望迅速發展；有伴者則是在事業方面，伴侶能成為得力助手，賺取豐厚錢財。

▍第2名：生肖鼠

生肖鼠個性真誠，且善解人意，走到哪都能受到歡迎。而在七夕開始因擁有良好人緣，使愛情運變得超級旺，單身者能透過公司同事介紹對象，並且有望一拍即合感情穩定長久；有伴者則是適合談論未來規劃，年底前有機會步入婚姻。

▍第1名：生肖馬

生肖馬在七夕這天桃花滿天飛，有望遇見意外的愛情邂逅，單身者吸引力強，可多參加社交活動，容易獲得異性青睞，甚至有多名女性同時追求；有伴者則是婚姻生活幸福甜蜜，在另一半的寵愛和疼惜之下，內心感到無比踏實。