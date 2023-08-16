該基金執行長Nicolai Tangen指出，很重要的是，其投資組合中的所有公司都必須藉助人工智慧，因為人工智慧「可能是提高生產率和效率的巨大推動力」，像電力、電腦或網際網路一樣，成為日常的商業工具。

但Tangen也說：「對於公司和社會來說，人工智慧是一個巨大的機遇，但我們需要確保以正確的方式來使用它」。

執行長也說，一家不涉入人工智慧的公司，自己將喪失資格，或成為徹底的白癡。

該主權基金的規模高達1.4兆美元，在全球投資9200家公司，並且為它的投資設下包括兒童權利、氣候變遷等一系列的投資議題和標準。

該基金在周三公布的最新文件，以人工智慧和消費者利益為重點。有關「負責任的」人工智慧，該基金特別地關注醫療保健、金融和大型科技產業，因為它們對人工智慧的使用，將對消費者產生尤其強烈的影響。

企業必須能夠解釋，自己為何開發特殊的AI系統，以及如何設計、培訓和測試這些AI系統。

除了上述文件列出的期望之外，該基金表示，企業必須積極主動地管理人工智慧相關風險，一旦出現問題，必須建立相關系統。