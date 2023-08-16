千附精密股價2日觸及129元後緩步拉回104元，今（16）日開低後一度下跌2.37％，但隨後在買盤敲進下翻紅急拉，放量飆漲9％至115元，鄰近午盤維持逾6.5％漲幅。不過，三大法人本周以來偏空操作，合計小幅賣超25張。

千附精密2023年第二季營收3.5億元，季增14.36％、年減29.08％，自新低回升。營業利益0.56億元，季增5.5％、年減43.93％，回升至近3季高。配合業外轉盈挹注，稅後淨利0.56億元，季增35.69％、年減45.24％，每股盈餘0.95元，亦為近3季高點。

不過，累計千附精密上半年營收6.57億元、年減33.81％，營業利益1.1億元、年減45.23％，毛利率28.7％、營益率16.79％，均為同期新低。加上業外收益年減達85.96％，使稅後淨利0.97億元、年減達50.82％，每股盈餘1.66元，亦雙創同期新低。

千附精密因產業庫存調整，受光電產品出貨減少、半導體設備需求趨緩影響，營運在去年第三季創高後急遽轉弱、第四季驟降至分割營運後新低。首季營收雖落底、但獲利止跌回升，第二季營運在光電產品出貨回溫下持續好轉，惟上半年整體仍處於同期低檔。

觀察千附精密第二季各產品應用營收，光電及半導體設備零組件2.6億元，季增25.45％、但年減32.51％，航太零組件0.96億元，季增5.5％、仍年減19.36％。累計上半年光電及半導體設備零組件4.68億元、年減34.98％，航太零組件1.88億元、年減30.73％。

千附精密7月自結營收1.35億元，月增1.73％、年減21.74％，回升至近11月高。累計前7月營收7.93億元、年減32.02％，仍為同期新低，但衰退幅度持續收斂。隨著因應客戶擴增產能開出，公司預期第三季半導體產品營收將有不錯成長。

千附精密先前表示，隨著光電產品出貨動能回溫，第二季營收可望較首季好轉，稼動率提升有望帶動毛利率逐季改善。除了半導體產品營收可望跟進回溫，國防產品在客戶來料轉佳、需求逐漸提升，預期下半年需求亦可望轉佳，整體營運可望較上半年好轉。

投顧法人認為，千附精密第二季營收及毛利率表現低於預期，國防產品為下半年營運成長主動能，並有新客戶洽談中，由於國防產品毛利率優於平均，貢獻提升可望使整體毛利率回升，預期今年營運有望逐季轉佳，惟因業外匯兌收益不如去年，預期今年獲利恐難逃衰退。

整體而言，在產業景氣修正、業外無顯著匯兌利益挹注下，投顧法人預估千附精密今年營收衰退15％、稅後淨利衰退近35％，每股盈餘約3.9元，雖然明年營運展望正向、可望重返成長軌道，但目前評價並未偏低，故維持「中立」評等。