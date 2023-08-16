隨著印度在手機製造的產業生態日漸完備，已幾乎不再需要從中國進口手機整機。除市場分析蘋果預計到2025年會將25％生產轉移到印度，另包含小米、OPPO和vivo也都實現在印度生產製造。這對中國手機製造商無疑是重大打擊，代表失去了每年高達1.8億部的訂單。

一部iPhone手機的誕生歷程，往往是從在蘋果美國總部設計，採用美國晶片廠商提供的手機主晶片以及日本、韓國提供的包括顯示幕在內的關鍵器件，再由中國廠商供應剩餘零部件，最後在河南鄭州的富士康工廠組裝，空運至全球各地。

作為蘋果全球最大的生產基地，中國組裝生產了全球9成以上的iPhone產品。根據Counterpoint向第一財經提供資料顯示，2022年蘋果手機的生產組裝中，中國市占率96％，印度緊隨其後約占4％。

但從去年9月開始，越來越多的消費者發現，買到的iPhone 14 包裝盒上印著1)「Assembled in India」字樣。這意味最新款的蘋果手機正在由印度生產製造。蘋果也計畫到2025年將25％的生產轉移到印度。

同時中國的手機製造商小米、OPPO和vivo都已實現在印度生產製造，加上三星目前能在印度製造所有的旗艦手機。Counterpoint高級分析師Shilpi Jain表示，蘋果和三星在過去兩年裡實現了顯著增長，印度政府正在推動智慧手機製造商增加本地價值，包括製造當地語系化。

這種趨勢讓中國和印度的手機貿易格局發生顛覆。2014年中國每年向印度出口的手機數量可達到1.8億支。但近年隨著印度在手機製造的產業生態的逐漸完備，已幾乎不再需要從中國進口手機整機。

根據印度蜂窩通信協會公佈的資料顯示，2014年印度製造的手機僅占全球3％，但在印度總理莫迪力推「印度製造」的第二年，2015年印度製造手機在全球占比已達到11％且超過越南，成為僅次於中國的第二大手機製造國。