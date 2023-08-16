統一獅公告簽下布萊威（Scott Blewett）和蘭道爾（Randall Delgado）2位洋投，其中布萊威在16日抵台並向球隊報到，明日體檢後隨隊調整。

獅隊上半季率先搶下季後賽門票，下半季仍要為全年戰績努力，在勝騎士先被韓職挖角，羅昂、胡智爲又在比賽中先後受傷，讓獅隊先發投手戰力拉警報，球團也持續洽談新洋投，確定簽下布萊威、蘭道爾2位新洋投。

現年27歲的布萊威具有2年大聯盟資歷，多數時間則是在小聯盟，9年小聯盟成績累積50勝59敗，獅隊期待他能在效力期間繳出亮眼成績，為球隊再拚佳績。

獅隊表示，布萊威今日已經抵達台灣向球隊正式報到，明日將安排他進行體檢作業，後續將北上隨隊進行調整，教練團將觀察其狀況評估一軍出賽時程，目前教練團初估希望下週能夠一軍正式出賽。

而至於另一位巴拿馬籍新洋投蘭道爾目前仍因為工作簽證尚未辦妥，還無法確定抵台時間。目前獅隊陣中登錄洋將有羅昂、布雷克、克維斯，另外加入2位新洋投，屆時在「831洋將大限」時勢必還要做出取捨。