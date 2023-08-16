資深演員雷洪年紀已邁入76歲，不只演藝生涯精彩、感情世界也引發諸多話題，人生如戲的他曾自嘲自己「要照顧的人」太多，如今能與太太兩人過上穩定生活已相當滿足，但雷洪近日登上《樂活so much》竟向泌尿科醫師求救！表示自己有嚴重頻尿和排尿困難等問題，擔心是否為「攝護腺肥大」找上門，醫師評估症狀後，也建議雷洪確實該就醫治療，沒想到雷洪卻是最煩惱影響「房事問題」，節目中向老婆喊話：「今天就讓我休息吧！」逗得眾人哈哈大笑。

雷洪武行出身、經常熬夜拍戲，在50歲時就已出現頻尿症狀，泌尿科黃懷恩醫師提出攝護腺健康評估表，讓雷洪針對排尿狀況做分析，雷洪自曝有小便排不乾淨、夜尿、尿流變弱等困擾，連如廁前都要先醞釀情緒才有辦法順利解放，醫師聽完評估雷洪是屬於「嚴重等級」，建議開刀治療。沒想到雷洪卻羞澀發問：「這對房事有影響嗎？」，表示自己下背腎臟處常有痠痛感、讓他力不從心，只好屢屢婉拒老婆的「邀請」，醫師則斷言：「這只是腰酸背痛，不是腎虧啦！」，也提醒攝護腺肥大確實會讓夜尿變多，睡眠品質降低，自然就影響到房事能力。

黃懷恩醫師表示，若是平時生活壓力大、工作忙碌，就算性生活不頻繁也容易讓攝護腺越變越大顆，有些病患症狀比較嚴重，就算開刀也不一定能完全復原，讓醫師多次叮嚀雷洪「別等到最後才就醫！」，更多精彩內容，請鎖定年代MUCH38台、壹綜合台MOD312台，周一至周五下午4點，由張雅芳所主持的《樂活so much》。