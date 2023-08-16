在「美牛界」以米其林評鑑著名的「美旗林餐廳指南」（Diamond Plus Precious，英文簡稱DPP），於15日舉行「美旗林金餐獎」頒獎典禮。(李侑珊攝)

在「美牛界」以米其林評鑑著名的「美旗林餐廳指南」（Diamond Plus Precious，英文簡稱DPP），於15日舉行「美旗林金餐獎」頒獎典禮，美國在台協會官員與貴賓一同享用美牛佳餚。(李侑珊攝)

以《易經》八卦為意象所呈現的美牛八卦拼盤。(李侑珊攝)

美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡接受媒體聯訪。(李侑珊攝)

在「美牛界」以米其林評鑑著名的「美旗林餐廳指南」（Diamond Plus Precious，英文簡稱DPP），於15日舉行「美旗林金餐獎」頒獎典禮，現場呈現以易經八卦為意象的美牛八卦拼盤開場秀，讓出席賓客親身體驗並品味嚴選眾家精品級饗宴，展現美牛美食的精湛藝術。

為確保消費者能夠品嘗到高品質、美味的美國牛肉，美國肉類出口協會駐華辦事處（USMEF TAIWAN）自2018年起推出「美旗林餐廳指南Diamond Plus Precious」評選的頂饌計畫，評選標準包括色、香、味、形以及烹調創意等多個方面。

在評選標準方面，餐廳所銷售的美牛餐點，必須占總牛肉品項超過7成，並且必須是Choice等級或以上，同時在菜單上清楚標示牛肉源自美國與等級出示。根據不同的料理方式，評選餐廳再分為漢堡、丼飯、燒烤、火鍋和牛排5大類，這類似於米其林評鑑的概念，也讓DPP評選被賦予「美旗林」的別稱。

今年度「美旗林金餐獎」共計全國70家餐廳獲獎，其中包含37家牛排餐廳、20家火鍋餐廳、7家燒烤店、4家漢堡店以及2家丼飯餐廳。

在15日晚間登場的頒獎典禮上，美國在台協會與美國肉協主管親自上菜美牛「八卦」拼盤作為開場，以中國《易經》八卦象徵萬物，完美呼應美牛的千變萬化、風味無窮。

通過不同的料理方式，這道八卦拼盤前菜使用了去骨肩胛小排、牛小排、牛腱、牛肋條、牛筋、菲力、肋眼、菲瑞等不同品項，充分展現了美牛的多樣風味，同時也象徵著DPP認證餐廳提供多元的創意料理，彰顯創新與永續經營的精神。

AIT農業貿易處總監Emily說，雖然她來自美牛出產地的懷俄明州，但所吃過最棒的牛排，居然是在台灣，主要是因為台灣餐廳致力推出創意菜點，積極搶攻饕客味蕾。

至於美牛在台銷售情況與目標，美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡表示，不少台灣人愛吃牛肉，牛肉產值每年高達320億，其中美牛便占了156億。而美國牛肉在台灣市占率從30年前的3％，如今已經成長到48％，計畫未來5年將能達到55％。